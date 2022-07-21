Глава РЭО Буцаев рассказал об открытии коммуникационной площадки "Экологично = эконом

По сообщению 360tv.ru, о площадке “Экологично = экономично” рассказал генеральный директор ППК “Российский экологический оператор” Денис Буцаев. По его словам, крупнейшая отраслевая организация - ассоциация “Ресурс” - объединила регоператоров сферы ТКО и предприятия, специализирующиеся на утилизации вторресурсов и изготовлении вторсырья, проектировании и сборке технического оснащения для сферы обращения с ТКО. “Экологично = экономично” является первой в России площадкой, где смогут без посредников взаимодействовать производители, региональные операторы и компании, которые занимаются переработкой ТКО. Она, а также диалог с отраслевиками помогут производителям, которые собираются заменить упаковку, сделать выбор в пользу экологичного и экономичного варианта.