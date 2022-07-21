Глава РЭО Буцаев рассказал об открытии коммуникационной площадки "Экологично = эконом

Основная цель площадки - обеспечить прямое взаимодействие производителей упаковки и товаров, переработчиков и региональных операторов отрасли обращения с ТКО.
По сообщению 360tv.ru, о площадке “Экологично = экономично” рассказал генеральный директор ППК “Российский экологический оператор” Денис Буцаев. По его словам, крупнейшая отраслевая организация - ассоциация “Ресурс” - объединила регоператоров сферы ТКО и предприятия, специализирующиеся на утилизации вторресурсов и изготовлении вторсырья, проектировании и сборке технического оснащения для сферы обращения с ТКО. “Экологично = экономично” является первой в России площадкой, где смогут без посредников взаимодействовать производители, региональные операторы и компании, которые занимаются переработкой ТКО. Она, а также диалог с отраслевиками помогут производителям, которые собираются заменить упаковку, сделать выбор в пользу экологичного и экономичного варианта.
Буцаев отметил, что сейчас многие производители выбирают неэкологичную и неэкономичную упаковку, поскольку у них нет достаточного количества информации. Поэтому основная задача площадки “Экологично = экономично” заключается в обеспечении конструктивного диалога между всеми заинтересованными участниками отрасли.
В рамках первого заседания участники смогли обсудить со специалистами параметры экологичной упаковки, услышать позицию региональных операторов отрасли обращения с отходами и переработчиков, а также ознакомились с кейсами ретейлеров и производителей товаров о замене упаковки на перерабатываемую.
Глава РЭО подчеркнул, что нет универсального решения, когда разговор идет об упаковке. По этой причине достигнуть целей можно только при условии комплексного подхода. По словам Буцаева, мнение о невысокой важности выбора упаковки и значимости создания мощностей по переработке и сортировке является ошибочным. Каждый элемент отдельно не позволит достигнуть цели. А вот в совокупности эти элементы позволят добиться требуемого результата.
При этом РЭО всегда готов оказать поддержку бизнесу, который использует вторичное сырье для производства. В частности, недавнее правительственное постановление предоставляет приоритет компаниям, которые для изготовления своих товаров используют вторсырье.
“И конечно, экономическим стимулом использования вторсырья является РОП. Вторсырью требуется экономическая поддержка в виде экосбора, чтобы стоимость могла конкурировать с оригинальным сырьем. Поэтому РЭО ратует за РОП - переработчикам компенсируется стоимость утилизации”, - сказал Буцаев.
Новая площадка “Экологично = экономично” ассоциации “Ресурс” поможет участникам напрямую обсуждать вопросы тестирования проектной или уже произведенной упаковки на предмет перерабатываемости и извлекаемости из потока отходов.