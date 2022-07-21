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«Единая Россия» провела для детей из Донбасса спортивный праздник

«Единая Россия» провела для детей из Донбасса спортивный праздник

Сегодня, 09:49
Фото: Единая Россия
Спортивное мероприятие прошло в санатории «Коммунальник», где живут беженцы.

Вчера, 20 июля, в санатории «Коммунальник», где живут беженцы из Донбасса, прошли спортивные игры для детей, сообщает пресс-служба "Единой России". Мероприятие провели при участии директора «Центра развития детско-юношеского спорта «Пионер» Алексея Половникова. Дети участвовали в игровых тренировках, а затем получили подарки и призы.

Фото: Единая Россия
«Многие взрослые проживающие в санатории уже трудоустроились, а у детей сейчас каникулы и мы решили разнообразить их досуг, — объяснил рассказал Алексей Половников.  Что самое интересное, некоторых мы оторвали от игр в телефоне, что тоже радует».
Фото: Единая Россия

Отметим, что ранее для детей из ЛДНР, которые живут в гостинице «Иртыш» организовали подготовку к школе. А в прошлом месяце глава фракции «Единая Россия» в омском Заксобрании Александр Артёмов и депутат омского горсовета Юрий Арчибасов оказали юридическую и нотариальную помощь. В свою очередь главврач омского онкодиспансера Дмитрий Маркелов помог лекарствами, а депутат омского горсовета Андрей Бондаренко помог беженцам побывать на «Симфопарке».

#Вероника Жукова#Общество#Омская область
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