«Единая Россия» провела для детей из Донбасса спортивный праздник

Отметим, что ранее для детей из ЛДНР, которые живут в гостинице «Иртыш» организовали подготовку к школе. А в прошлом месяце глава фракции «Единая Россия» в омском Заксобрании Александр Артёмов и депутат омского горсовета Юрий Арчибасов оказали юридическую и нотариальную помощь. В свою очередь главврач омского онкодиспансера Дмитрий Маркелов помог лекарствами, а депутат омского горсовета Андрей Бондаренко помог беженцам побывать на «Симфопарке».