Для личных нужд. В Омской области экс-член местного избиркома выращивала мак

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, бывшего члена районного избиркома в Большеуковском районе осудили за выращивание наркотика — цветков мака. 61-летнюю женщину признали виновной по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение и хранение растений».
Преступление омичка совершила еще летом 2018 года: женщина собрала мак общим весом 24.7 г, как она сама призналась — для личного употребления. Возможно, женщина собиралась использовать маковые зерна для готовки, однако это не имело значение для следствия.
В прокуратуре отметили, что правонарушение выявили во время оперативно-розыскных мероприятий, не связанных с незаконным оборотом наркотиков. Вину в совершении преступления омичка признала.
В итоге суд, учитывая все смягчающие обстоятельства, назначил пенсионерке штраф в размере 15 тыс рублей. В прокуратуре отметили, что решение в силу пока не вступило.