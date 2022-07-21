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Директор ЦРУ поседел из-за переговоров с Россией

Директор ЦРУ поседел из-за переговоров с Россией

Вчера, 16:24
Фото: wsj.com
Руководитель ЦРУ Бернс заявил, что поседел из-за переговоров с русскими.

Директор ЦРУ Уильям Бернс рассказал, что стал седым из-за переговоров с иранцами и русскими, о чем ему напомнили фотографии президентов РФ и Ирана, пишет 360tv.ru.

Уильям Бернс заявил, что фотографии президента РФ Владимира Путина и верховного лидера Ирана Али Хаменеи не вызывают у него чувства ностальгии. Выступая на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института, он признался, что большая часть его седых волос появилась «от переговоров с русскими и иранцами за годы».

Кроме того, Бернс признался, что российские власти якобы собираются восстановить сферы влияния в соседних государствах. Директор ЦРУ заметил, что Россия хочет «вернуть великую силу страны», однако не верит в то, что этого можно добиться «без контроля над Украиной».

19 июля президенты Ирана, России и Турции впервые за два года провели совместные переговоры, которые прошли в Тегеране. По итогам саммита они приняли совместное заявление стран — гарантов астанинского процесса по Сирии. Главы государств подтвердили свое желание работать над укреплением трехстороннего сотрудничества и добиваться стабилизации ситуации в Сирии. 

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