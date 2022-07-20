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Зонт не спасет. Омичей предупредили об опасном явлении, способном уничтожить урожай

Зонт не спасет. Омичей предупредили об опасном явлении, способном уничтожить урожай

Вчера, 15:54
Фото: 1MI

В Омской области резко испортится погода

Предупреждение обнародовали синоптики и спасатели накануне ухудшения погоды.

В мэрии Омска объявили об опасной погоде, которую прогнозируют синоптики Обь-Иртышского УГМС. В ближайшие сутки в регионе ожидаются осадки разной интенсивности, а также местами пройдет сильный град.

Вдобавок к этому в регионе будет дуть сильный ветер с порывами до 20 м/с. Это может спровоцировать аварии на электросетях, и потому омичей предупредили о возможной опасности.

Во время непогоды по возможности следует оставаться дома, а при возникновении чрезвычайной ситуации следует звонить по телефонам 01, (3812) 25-83-26, (3812) 44-91-00, при звонке с сотового телефона набрать «101». Также о коммунальных авариях можно сообщить по телефону 78-78-78.

#Общество#Новости#Омск#Омская область#Погода#Предупреждение#Плохая погода#Ухудшение погоды#Ольга Акамова
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