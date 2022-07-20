Жителям Свердловской области прогнозируют грозы и град

Сегодня, 20 июля, и в ночь на 21 июля в Свердловской области пройдут ливни с крупным градом. Скорость ветра составит при этом от 15 до 20 метров в секунду, пишет fedpress.ru.
По прогнозам метеорологов, град пройдет почти по всей территории Среднего Урала. Осадки обойдут только Екатеринбург. Представители МЧС предостерегают свердловчан от укрытий под деревьями – в них могут ударять молнии.
До 25 июля в регионе будет сохраняться при этом пожароопасная ситуация. В зоне риска – следующие города: Екатеринбург, Арамиль, Березовский, Среднеуральск и Верхняя Пышма.