Врач рассказала о причинах возникновения ишемической болезни сердца и ее профилактике

Врач также отметила, что почти в 50% случаях первым проявлением недуга является инфаркт миокарда, пишет Pravda.Ru.
По словам Бродовской, ишемическая болезнь представляет собой поражение сердца и вызывается нарушением кровотока по коронарным (сердечным) артериям (КА). А главная причина поражения сердечных артерий — атеросклероз. Основным признаком ИБС является боль в грудной клетке, которые локализованы за грудиной, имеют давящий, жгучий и сжимающий характер, а также могут отдавать в нижнюю челюсть, ключицу, руку и лопатку.
Врач пояснила, что ишемические боли чаще всего возникают во время физической нагрузки или стресса и проходят после прекращения нагрузки или почти сразу после приема нитроглицерина. Но бывает и другое течение болезни с нетипичными болями, что затрудняет постановку диагноза.
В числе факторов, указывающих именно на ИБС, а не на другие сердечно-сосудистые заболевания — мужской пол, возраст от 60 лет у женщин и 55 лет у мужчин, аналогичные заболевания у родственников, повышение артериального давления, диабет, курение;
ожирение, болезни почек и ряд других признаков. Для диагностики ИБС пациенту назначается специальное обследование. А главной задачей лечения ишемической болезни является снижение риска смерти и осложнений.
Специалист заявила, что для профилактики ИБС необходимо придерживаться здорового образа жизни: отказаться от курения, соблюдать диету и не пренебрегать физической активностью, а также нормализовать вес.