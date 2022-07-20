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Врач рассказала о причинах возникновения ишемической болезни сердца и ее профилактике

Врач рассказала о причинах возникновения ишемической болезни сердца и ее профилактике

Вчера, 20:11
Фото: piqsels.com
Доктор медицинских наук Татьяна Бродовская сообщила, что ишемическая болезнь сердца (ИБС) — одна из основных причин смерти среди взрослого населения развитых стран мира. При этом лишь около половины всех больных ИБС знают о своей болезни и получают необходимое лечение.

Врач также отметила, что почти в 50% случаях первым проявлением недуга является инфаркт миокарда, пишет Pravda.Ru. 

По словам Бродовской, ишемическая болезнь представляет собой поражение сердца и вызывается нарушением кровотока по коронарным (сердечным) артериям (КА). А главная причина поражения сердечных артерий — атеросклероз. Основным признаком ИБС является боль в грудной клетке, которые локализованы за грудиной, имеют давящий, жгучий и сжимающий характер, а также могут отдавать в нижнюю челюсть, ключицу, руку и лопатку.

Врач пояснила, что ишемические боли чаще всего возникают во время физической нагрузки или стресса и проходят после прекращения нагрузки или почти сразу после приема нитроглицерина. Но бывает и другое течение болезни с нетипичными болями, что затрудняет постановку диагноза.

В числе факторов, указывающих именно на ИБС, а не на другие сердечно-сосудистые заболевания — мужской пол, возраст от 60 лет у женщин и 55 лет у мужчин, аналогичные заболевания у родственников, повышение артериального давления, диабет, курение;

ожирение, болезни почек и ряд других признаков. Для диагностики ИБС пациенту назначается специальное обследование. А главной задачей лечения ишемической болезни является снижение риска смерти и осложнений. 

Специалист заявила, что для профилактики ИБС необходимо придерживаться здорового образа жизни: отказаться от курения, соблюдать диету и не пренебрегать физической активностью, а также нормализовать вес. 

 

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