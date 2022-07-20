Врач рассказала о причинах возникновения ишемической болезни сердца и ее профилактике

Врач пояснила, что ишемические боли чаще всего возникают во время физической нагрузки или стресса и проходят после прекращения нагрузки или почти сразу после приема нитроглицерина. Но бывает и другое течение болезни с нетипичными болями, что затрудняет постановку диагноза.