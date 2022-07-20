Врач назвал безопасную суточную дозировку витамина В6

Наталья Гребенкина отмечает, что активность серотонина, известного как гормон хорошего настроения, в человеческом организме зависит от целого ряда факторов, в том числе, и от содержания витамина В6. Исследования показали, что монотерапия, основанная на приеме витамина В6, не так эффективна, как комплексная терапия с магнием. Это в особенности касается людей, переживающих сильный и затяжной стресс.