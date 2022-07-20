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Врач назвал безопасную суточную дозировку витамина В6

Врач назвал безопасную суточную дозировку витамина В6

Вчера, 16:03
Фото: piqsels.com
По мнению медика, оптимальная дозировка витамина В6 — 3 мг в сутки.

Безопасной и достаточной можно считать суточную дозировку витамина В6 в 3 мг, считает врач по лечебной физкультуре, нутрициолог Клиники интегральной и восстановительной медицины Скандинавского центра здоровья Наталья Гребенкина. Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на «Известия».

Наталья Гребенкина отмечает, что активность серотонина, известного как гормон хорошего настроения, в человеческом организме зависит от целого ряда факторов, в том числе, и от содержания витамина В6. Исследования показали, что монотерапия, основанная на приеме витамина В6, не так эффективна, как комплексная терапия с магнием. Это в особенности касается людей, переживающих сильный и затяжной стресс.

Нутрициолог подчеркивает: доказано, что взаимодополняющие эффекты пиридоксина в высоких дозах и магния способствуют снижению стресса, который оказывает на организм человека пагубное влияние. Специалисты провели ряд исследований с целью определения оптимальной дозировки витамина В6. В результате было установлено, что для витамина В6 безопасная и достаточная суточная дозировка — 3 мг.

Комплексное применение магния и витамина В6 способствует существенному сокращению показателей стресса при условии соблюдения длительности приема — от восьми недель. Такой график показан людям с сильным стрессом, подчеркивает Наталья Гребенкина.

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