Возле Афин пожар уничтожил несколько домов

Представитель по печати Пожарной службы Греции Яннис Артопиос сообщил, что на пожаре работают спасатели на 85 единицах транспортной техники, 18 пеших отрядов, а также добровольцы, местные власти, от которых поступили цистерны с водой. В работе принимают участие 22 офицера из спецгруппы «Девкалион» Генерального штаба национальной обороны, сотрудники полиции. Они оказывают помощь в эвакуации населения.