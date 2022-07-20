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Возле Афин пожар уничтожил несколько домов

Возле Афин пожар уничтожил несколько домов

Вчера, 15:57
Фото: pxhere.com
420 специалистов тушат пожар, вспыхнувший в пригороде Афин.

На горе Пендели в пригороде Афин идет тушение природного пожара, пишет 360tv.ru, ссылаясь на ТАСС. Жертв нет, однако в огне пострадало несколько домов. В борьбе с огнем участвуют 420 спасателей из Греции и Румынии.

Представитель по печати Пожарной службы Греции Яннис Артопиос сообщил, что на пожаре работают спасатели на 85 единицах транспортной техники, 18 пеших отрядов, а также добровольцы, местные власти, от которых поступили цистерны с водой. В работе принимают участие 22 офицера из спецгруппы «Девкалион» Генерального штаба национальной обороны, сотрудники полиции. Они оказывают помощь в эвакуации населения.

11 пожарных самолетов осуществляют тушение огня с воздуха — задействовано пять вертолетов. Глава правительства Греции Кириакос Мицотакис организовал видеоконференцию с оперативным центром ведомства по вопросам климатического кризиса и гражданской защиты.

Никто из местных жителей пока еще не обращался за медицинской помощью. Ночью в поселении Драфи пожар уничтожил несколько домов. 35 детей было эвакуировано из местной больницы «Дау Пенделис», 36 детей — из больницы «Пенделис». Также эвакуированы жители населенных пунктов Дасамари, Диони, Антусы, сотрудники афинской Национальной обсерватории. 

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