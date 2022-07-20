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В Приморье выявлено около 53 тонн продуктов, опасных для здоровья и жизни

В Приморье выявлено около 53 тонн продуктов, опасных для здоровья и жизни

Сегодня, 14:10
Фото: pxhere.com
Россельхознадзор Приморского края обнаружил 52,5 тонны продуктов питания, не подходящих под стандарты оборота товаров.

В ряде продуктов была обнаружена кишечная палочка. А некоторая продукция не отвечала заявленному жирно-кислотному составу, содержала стерины и большое количество ртути, пишет Pravda.Ru со ссылкой на vostokmedia.com.

В числе продуктов, не прошедших контроль Россельхознадзора, оказалось сливочное масло, рыба, майонез и солянка из морской капусты. Производителям и поставщикам  некачественной продукции было предписано прекратить товарооборот. В данный список попали не только российские, но и китайские предприятия.

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