В Омском горсовете подвели итоги работы 6-го созыва

В среду, 20 июля, прошло последнее заседание 6-го созыва Омского горсовета. В повестке было 33 вопроса — те, по которым осталось принять решения. В частности, были внесены очередные изменения в бюджет города, благодаря которым его доходы пополнились еще почти на 1 млрд рублей. Эти дополнительные деньги пойдут на капремонт Ленинградского моста и строительство инфраструктурных объектов в строящихся микрорайонах «Кварталы Драверта» и «Зеленая река».
Кроме того, депутаты рассмотрели вопрос выделения средств на покупку жилья и земельных участков для пострадавших в весенних пожарах. Причем 50 млн рублей в качестве добровольных пожертвований выделит частная компания ТГК-11.
Также благодаря получению более выгодных государственных кредитов за год удалось сэкономить 250 млн рублей на обслуживании муниципального долга. Сэкономленные на этом деньги направят на ремонт систем отопления в школах и на межтарифную разницу на проезд в общественном транспорте. Последнее позволяет сохранять для пассажиров все льготы и не повышать стоимость билетов.
После утверждения изменений параметры бюджета Омска на 2022 год выглядят так: доходы — 27.4 млрд, расходы — 28.8 млрд рублей.
Горсовет подготовил интересную статистику. За пять лет работы 6-го созыва доходы выросли с 15.8 млрд до 27.4 млрд рублей. Такой рост был обеспечен за счет увеличения на 4.3 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов, а также увеличения в два раза безвозмездных поступлений.
Также депутаты продолжили рассматривать вопрос о включении в список для приватизации на 2022 год объектов, находящихся в собственности города. Такая мера оказалась необходимой, потому что большинство из них разрушаются и приносят одни убытки. В списке было 28 пунктов. Но депутаты пока исключили из него «Омский книготорговый дом» и «Тепловую компанию». Их судьбу будут решать уже депутаты 7-го созыва. Также для них были сформированы 54 вопроса, которые предстоит решить в осеннюю сессию.
Действующие депутаты сохранят свои полномочия до 11 сентября, когда пройдут выборы. И новый созыв приступит к работе 12 сентября.
Председатель Омского городского Совета Владимир Корбут:
«Мы приняли более тысячи постановлений и решений. Причем более половины из них подготовлено депутатами и вынесено комитетами Омского горсовета. Принята программа социально-экономического развития до 2030 года, новый генплан. По новой схеме избрали двух мэров. Оксана Николаевна Фадина победила среди 55 претендентов. Мы проработали с ней четыре года и нашли точки соприкосновения для тех задач, которые требуются на местах. Сергея Николаевича Шелеста выбрали из 33 претендентов. И уже сегодня мы видим результативность работы этого мэра-хозяйственника, с которым мы решаем задачи комфортного проживания в городе.
Приоритетом были решения по изменению бюджета. Несмотря на то, что мы все время гнались за его наполнением, не забывали, что основные задачи — это решение социальных вопросов. Благодаря тесному взаимодействию правительства Омской области, администрации Омска, законодательного собрания с Омским горсоветом за эти пять лет мы увеличили бюджет до суммы более чем в 25 млрд рублей. На средства бюджета построены девять детских садов, новая школа, начался капремонт образовательных учреждений и учреждений культуры. Мы стали делать комфортными придомовые территории и городские пространства за счет участия в национальных проектах. Почти полмиллиарда рублей — в том числе из бюджета Омска — выделено на благоустройство.
Мы движемся вперед, несмотря ни на какие санкции. Мы уверенно научились работать в пандемийный период. Сейчас депутаты смогут участвовать в заседаниях, находясь в любой точке и в любых условиях.
Надеюсь, что выстроенная за пять лет система не даст сбоя и в будущем. Хочу пожелать кандидатам, которые идут в 7-й созыв, честных и чистых избирательных кампаний. Как мы будем относиться друг к другу, так же будут относиться к нам избиратели».