В Омском горсовете подвели итоги работы 6-го созыва

Также депутаты продолжили рассматривать вопрос о включении в список для приватизации на 2022 год объектов, находящихся в собственности города. Такая мера оказалась необходимой, потому что большинство из них разрушаются и приносят одни убытки. В списке было 28 пунктов. Но депутаты пока исключили из него «Омский книготорговый дом» и «Тепловую компанию». Их судьбу будут решать уже депутаты 7-го созыва. Также для них были сформированы 54 вопроса, которые предстоит решить в осеннюю сессию.