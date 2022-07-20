Город55
ГлавноеВсе новости
В Омске появятся улицы имени бывшего главы ДНР Захарченко и комбата Жоги

В Омске появятся улицы имени бывшего главы ДНР Захарченко и комбата Жоги

Вчера, 17:38
Фото: 1MI
Имена погибших назовут улицы в строящемся микрорайоне Зеленая река.

В Омске появятся улицы имени Захарченко и Жоги. Предложение Губернатора Александра Буркова назвать улицы именами погибших главы ДНР и командира батальона поддержали депутаты городского Совета на сегодняшнем заседании.

Именами Захарченко и Жоги назовут две улицы в строящемся на левом берегу микрорайоне Зеленая река. Улица Александра Захарченко будет расположена между улицами Волгоградской и Верходнепровской.  А улица Владимира Жоги параллельно улицам Дергачева и А. В. Ляпидевского.

Напомним, Александр Захарченко являлся первым главой ДНР и погиб в августе 2018 года при взрыве в центре Донецка. Командир разведывательного батальона «Спарта», Герой России Владимир Жога погиб 5 марта 2022 года, когда обеспечивал выход мирным жителям из Волновахи.

#Любовь Фёдорова#Новости#Омск#Улица#Зеленая река#Микрорайон#Память
Подпишитесь
Киоск вместо яйца. Что строят на площади возле «Каскада» в Омске
Вчера, 08:26
Омичи смогут улететь в популярный сибирский город уже в августе
Авиакомпания Utair открыла новое направление.
Вчера, 14:35
Археологи из ОмГПУ во время экспедиции сделали шокирующую находку
С археологической экспедицией омичи отправились в Горьковский район.
Вчера, 13:34
Омский парк 30-летия ВЛКСМ могут окружить торговыми центрами
19 июля, 17:20
Нестабильная погода. Синоптики предрекли похолодание перед грозами в Омской области
Данные портала Ventusky.com*.
Вчера, 12:58
На омском заводе «Полиом» назначили нового генерального директора
Накануне, 18 июля, в «Полиоме» произошли кадровые перестановки.
19 июля, 09:18