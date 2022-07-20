В Омске появятся улицы имени бывшего главы ДНР Захарченко и комбата Жоги

В Омске появятся улицы имени Захарченко и Жоги. Предложение Губернатора Александра Буркова назвать улицы именами погибших главы ДНР и командира батальона поддержали депутаты городского Совета на сегодняшнем заседании.
Именами Захарченко и Жоги назовут две улицы в строящемся на левом берегу микрорайоне Зеленая река. Улица Александра Захарченко будет расположена между улицами Волгоградской и Верходнепровской. А улица Владимира Жоги параллельно улицам Дергачева и А. В. Ляпидевского.
Напомним, Александр Захарченко являлся первым главой ДНР и погиб в августе 2018 года при взрыве в центре Донецка. Командир разведывательного батальона «Спарта», Герой России Владимир Жога погиб 5 марта 2022 года, когда обеспечивал выход мирным жителям из Волновахи.