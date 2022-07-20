В Омске появятся улицы имени бывшего главы ДНР Захарченко и комбата Жоги

Именами Захарченко и Жоги назовут две улицы в строящемся на левом берегу микрорайоне Зеленая река. Улица Александра Захарченко будет расположена между улицами Волгоградской и Верходнепровской. А улица Владимира Жоги параллельно улицам Дергачева и А. В. Ляпидевского.