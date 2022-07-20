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Posted 20 июля 2022, 03:56

Published 20 июля 2022, 03:56

Modified 20 июля 2022, 03:56

Updated 20 июля 2022, 03:56

В Омске начальника отдела коммунальной службы мягко наказали за взятку

В Омске начальника отдела коммунальной службы мягко наказали за взятку

20 июля 2022, 03:56
Фото: 1MI.
Подсудимый взял с владельца дома деньги, чтобы не афишировать информацию, что омич незаконно подключился к системе водоснабжения.

В Омске вынесли приговор 55-летнему начальнику производственно-технического отдела ресурсоснабжающей организации. Его признали виновным в получении взятки.

Выяснилось, что в декабре 2019 года подсудимый обнаружил, что один из домов на улице Зеленой в поселке Ростовка самовольно подключили к системе холодного водоснабжения. Подсудимый потребовал у собственника дома 60 тыс рублей, чтобы взамен не составлять акт о нарушении.

Собственник согласился, потому что в противном случае ему пришлось бы выплатить значительную сумму из-за задолженности перед ресурсоснабжающей организацией. Подсудимый признал вину.

Суд назначил ему более мягкое наказание и приговорил к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года. Также его лишили права в течение полутора лет занимать руководящие должности.

Кроме того, суд взыскал с подсудимого 60 тыс рублей в доход государства. Приговор не вступил в силу, сторона обвинения собирается его обжаловать.

#Общество#Омск#Прокуратура Омской области#Взятка#Новости
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