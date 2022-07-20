В Омске начальника отдела коммунальной службы мягко наказали за взятку

Выяснилось, что в декабре 2019 года подсудимый обнаружил, что один из домов на улице Зеленой в поселке Ростовка самовольно подключили к системе холодного водоснабжения. Подсудимый потребовал у собственника дома 60 тыс рублей, чтобы взамен не составлять акт о нарушении.