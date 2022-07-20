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В Омске молодой парень выпал с 4 этажа и 9 часов «ехал» до больницы

В Омске молодой парень выпал с 4 этажа и 9 часов «ехал» до больницы

Вчера, 17:56
Фото: 1MI
Сейчас омич, в том числе и с переломом позвоночника, госпитализирован.

В Омске силовики разбираются в обстоятельствах странного несчастного случая в доме по проспекту Космеческому,14Б, где пострадал 29-летний парень. 

«В среду, 19 июля, около 08:50 в приемное отделение БСМП № 1 привезли мужчину, у которого была диагностирована черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, перелом позвоночника и таза», — пояснили Городу55 источник в экстренных службах. 

Поскольку такие травмы в основном характерны для падения с высоты или ДТП, о пострадавшем медки сообщили в силовые структуры. 

Прибывшие оперативники провели проверку и выяснили, что 18 июля около 23:20 омич не удержался на карнизе окна своей квартиры на 4 этаже и рухнул вниз. 

Сейчас силовики выясняют, что же парень делал на карнизе, и почему он обратился за помощью к медикам только спустя 9 часов, терпя при этом жуткую боль. 

#Происшествия#Город#Новости#Эксклюзивы#Омск#Криминал#Несчастный случай#Выпал из окна#Василий Попов
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