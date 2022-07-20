Суд Екатеринбурга арестовал участников вооруженных «разборок»

В отношении предполагаемых членов ОПГ «Визовские» избрана мера пресечения в виде административного ареста на 10 суток в связи с неповиновением правоохранителям. Такое решение вынес Верх-Исетский районный суд, пишет fedpress.ru.
Фигурантов уголовного дела признали виновными в правонарушении административного характера, которое предусмотрено первой частью статьи 19.3 КоАП. Сотрудники полиции составили в общей сложности 18 протоколов.
Чрезвычайное происшествие произошло в «Манхэттене» 17 июля. В офисное здание внезапно ворвались молодые люди, вооруженные перцовыми баллончиками, травматическими пистолетами и молотками. Банда жестко избила охранника.
Вечером в тот же день члены ОПГ предприняли попытку рейдерского захвата автопарковки на ВИЗе. По словам очевидцев инцидента, там была перестрелка. На месте «разборок» работал спецназ «Гром».