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Самозанятым Москвы разрешат работать в такси

Самозанятым Москвы разрешат работать в такси

Сегодня, 14:12
Фото: 1MI
В столичной Общественной палате (ОП) состоялся круглый стол, в котором участвовали члены Комиссии по транспорту.

Собравшиеся обсуждали законопроект «О регулировании перевозок легковыми такси», который сформулирует права и обязанности агрегаторов, а также поможет составить перечень отечественных легковых такси.

В ходе мероприятия было заявлено, что горожане, зарегистрированные в качестве самозанятых, получат возможность сдать экзамен на знание города и получить разрешение на работу в такси. Об этом пишет Pravda.Ru.

По словам председателя комиссии Сабины Цветковой, благодаря новому закону поездки на такси станут для пассажиров более безопасными. В свою очередь член ОП Норайр Блудян заявил о необходимости уточнить механизм получения лицензии таксиста для самозанятых. Законопроект одобрили все присутствующие.

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