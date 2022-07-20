Самозанятым Москвы разрешат работать в такси

Собравшиеся обсуждали законопроект «О регулировании перевозок легковыми такси», который сформулирует права и обязанности агрегаторов, а также поможет составить перечень отечественных легковых такси.
В ходе мероприятия было заявлено, что горожане, зарегистрированные в качестве самозанятых, получат возможность сдать экзамен на знание города и получить разрешение на работу в такси. Об этом пишет Pravda.Ru.
По словам председателя комиссии Сабины Цветковой, благодаря новому закону поездки на такси станут для пассажиров более безопасными. В свою очередь член ОП Норайр Блудян заявил о необходимости уточнить механизм получения лицензии таксиста для самозанятых. Законопроект одобрили все присутствующие.