Россиянам мошенники стали чаще предлагать «обнуление» кредитной истории

Валерий Лях отмечает: мошенники убеждают своих жертв в том, что действительно могут убрать их данные из базы должников, и уверяют, что такое «обнуление» позволит снова получить кредит. В то же время услуга позиционируется мошенниками как разовая — оплату за нее требуют немедленно. После того, как жертва переводит средства, мошенники исчезают.