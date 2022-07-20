Россиянам мошенники стали чаще предлагать «обнуление» кредитной истории

Мошенники в России начали работать по новой схеме, предлагая гражданам якобы «обнулить» кредитную историю, пишет 360tv.ru, ссылаясь на «Известия». Как заявил руководитель департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка РФ Валерий Лях, мошенники обещают очистить кредитную историю полностью.
Валерий Лях отмечает: мошенники убеждают своих жертв в том, что действительно могут убрать их данные из базы должников, и уверяют, что такое «обнуление» позволит снова получить кредит. В то же время услуга позиционируется мошенниками как разовая — оплату за нее требуют немедленно. После того, как жертва переводит средства, мошенники исчезают.
Представители пресс-службы ЦБ РФ подчеркивают, что такая схема — логичное продолжение методов, которые практиковались мошенниками ранее. «Раскруткой» жертвы занимается группа лиц, которые связаны друг с другом. Для начала они могут посулить жертве заработок на «форексе», затем предложат оформить кредит. Когда человек оказывается буквально в долговой яме, к делу подключаются «юристы» и «раздолжнители».
В ЦБ отмечают, чтобы избавиться от плохой кредитной истории исключительно по собственному желанию невозможно. Историю можно оспорить — например, если гражданин докажет, что он пострадал по вине мошенников или недобросовестного кредитора.