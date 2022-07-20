Россиян призвали остерегаться ядовитых медуз

Как рассказала в беседе с News.ru врач-дерматокосметолог Ольга Божок, все медузы в определенный цикл жизни становятся ядовитыми. Но у Черноморского побережья, где обычно проводят лето россияне, смертельно ядовитые медузы не встречаются. Тем не менее, даже контакт с черноморскими медузами может причинить купальщикам много неприятностей.
При соприкосновении кожи человека со щупальцами медуз на коже может появиться травмированный участок: покраснение, раздражение, химический ожог. Потому важно немедленно применить комплекс мер по устранению последствий подобного контакта.
Во-первых, надо сразу смыть с кожи яд при помощи воды и мыла. Щелочная среда прекрасно справится с задачей. Во-вторых, необходимо пропить антиаллергические средства коротким курсом за несколько дней. В-третьих, следует избегать попадания на место ожога солнечных лучей, иначе есть риск появления в этом месте пигментного пятна.
А вот мочиться на обожженное место не стоит – лучше псевдонародных средств действуют современные увлажняющие кремы.