Россиян призвали остерегаться ядовитых медуз

Как рассказала в беседе с News.ru врач-дерматокосметолог Ольга Божок, все медузы в определенный цикл жизни становятся ядовитыми. Но у Черноморского побережья, где обычно проводят лето россияне, смертельно ядовитые медузы не встречаются. Тем не менее, даже контакт с черноморскими медузами может причинить купальщикам много неприятностей.