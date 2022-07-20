Роспотребнадзор назвал Волгоградскую область неблагополучной по бешенству

Корреспонденты Pravda.Ru пишут об этом со ссылкой на информационное издание novostivolgograda.ru. Представители профильного ведомства сообщили, что волгоградцы стали все чаще обращаться к медикам с жалобами на укусы собак.
С начала текущего года численность жителей региона, пострадавших от нападений уличных псов, составила 4 798. Это на 4 433 случая больше, чем показатель, зафиксированный за аналогичный период минувшего года, уточнили в Роспотребнадзоре.
Бешенство не диагностировали ни одному из обратившихся к врачам. Однако, темп роста заболеваемости среди диких и домашних животных в последние несколько лет неуклонно растет.
Хуже всего, когда собака кусает человека за голову, лицо или кисти рук. Место укуса необходимо быстро промыть водой с мылом, после чего сразу же следует обратиться за медицинской помощью.