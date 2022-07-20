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РФ поместили на 50-й позицию в «Индексе паспортов мира»

Вчера, 21:50
В обновленном списке «Индекс паспортов мира» сотрудники Henley & Partners поместили РФ на 50-е место.

Консалтинговое исследование, проведенное специалистами из Швейцарии, обнародовало новые данные, составив список паспортов мировых держав, в котором нашей стране было отведено 50-е место. 

Компания информирует: граждане РФ могут пересечь без визы границы 119 государств, информирует Russian.rt.com.

Третье место с возможностью свободного посещения 190 государств поделили между собой паспорта Германии, Люксембурга, итальянский паспорт, а также финские и испанские паспорта.

Второе место в списке отведено Сингапуру и Южной Корее (обладатели паспортов этих стран могут отправиться без виз по 192 направлениям).

В рейтинге лидируют японские паспорта, так как резиденты этой страны могут пересечь без визы 193 границы.

#Ольга Земскова
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