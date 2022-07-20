Путин: Жители Германии требуют скорее запустить «Северный поток - 2»

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, граждане ФРГ эмоционально откликнулись на речь президента России Владимира Путина. Ранее он подчеркнул, что проект был остановлен по решению правительства Германии. В то же время газопровод был готов к работе. После этого немцы выразили мнение по поводу действий властей и потребовали запустить газопровод в короткие сроки.