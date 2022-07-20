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Путин: Жители Германии требуют скорее запустить «Северный поток - 2»

Путин: Жители Германии требуют скорее запустить «Северный поток - 2»

Вчера, 20:39
Фото: pxhere.com
Жители Германии на страницах издания Die Welt выразили требования к своему правительству наладить газоснабжение по трубопроводу «Северный поток-2» после заявления президента РФ Владимира Путина.

По сведениям nation-news.ru, граждане ФРГ эмоционально откликнулись на речь президента России Владимира Путина. Ранее он подчеркнул, что проект был остановлен по решению правительства Германии. В то же время газопровод был готов к работе. После этого немцы выразили мнение по поводу действий властей и потребовали запустить газопровод в короткие сроки.

Немецкие граждане обратились к Шольцу и Хабеку с призывом прекратить недальновидную политику и возобновить работу "Северного потока -2", ведь речь идет об экономической и социальной безопасности государства.

По мнению людей, остановка газопровода изначальная ошибка и не эффективная стратегия, поскольку Россия при этом не несет потерь, а переключается на потребителей Азии.

«Если говорить прямо, Путин, конечно, прав на 100%. Трубопровод по конструкции идентичен "Северному потоку — 1". Какой именно трубопровод используется — чисто фактически никакой разницы, это просто политический вопрос», — написали немцы.

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