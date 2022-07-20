Перезапуск четвертого реактора АЭС “Такахама” запланирован на 26 июля

Работа четвертого энергоблока была временно приостановлена 1 марта для плановой инспекторской проверки. Как сообщает iz.ru, реактор должны были запустить в конце марта, но обнаруженные неисправности заставили отложить пуск.
Напомним, 1 июля Япония объявила трехмесячный период экономии электричества. С учетом роста энергопотребления из-за массового применения кондиционеров, правительство японии рекомендовало “отключать ненужный свет”с 17 до 20 часов. Именно в этот период эффективность солнечных электростанций снижается.