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Перезапуск четвертого реактора АЭС “Такахама” запланирован на 26 июля

Вчера, 20:22
По информации японской энергетической компании Kansai Electric Power четвертый реактор атомной электростанции “Такахама” запустят 26 июля. Дату начала коммерческого использования не оглашают.

Работа четвертого энергоблока была временно приостановлена 1 марта для плановой инспекторской проверки. Как сообщает iz.ru,  реактор должны были запустить в конце марта, но обнаруженные неисправности заставили отложить пуск.

Напомним, 1 июля Япония объявила трехмесячный период экономии электричества. С учетом роста энергопотребления из-за массового применения кондиционеров, правительство японии рекомендовало “отключать ненужный свет”с 17 до 20 часов. Именно в этот период эффективность солнечных электростанций снижается.

 

#Светлана Павлова
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