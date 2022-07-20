Осенью мировую экономику ждут серьезные испытания

Как пишет Infox со ссылкой на агентство АБН, в США и Европе уже отметили рост инфляции и скачок цен на бензин. Китай продолжает бороться с последствиями карантинов, связанных с пандемией COVID-19.
Россия из-за санкций оказалась на пороге промышленного кризиса, который осенью может значительно сократить потребительский спрос. Из-за снижения покупательной способности населения производители потребтоваров уже сейчас переключаются на выпуск низкосортных суррогатов, дабы товары оставались доступными покупателям. И все это – на фоне трудностей с комплектующими и оборудованием на производстве.
Таким образом, мир оказался перед угрозой длительной рецессии, выхода из которой пока не просматривается.