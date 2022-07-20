Город55
ГлавноеВсе новости

Опубликован список сибирских городов, где вдвое будет снижен объем выбросов

Вчера, 16:00
Из 29 российских городов, где начнется эксперимент, связанный с двукратным снижением выбросов вредных вещество в окружающую среду к концу нынешнего десятилетия по сравнению с его началом, 16 находятся в Сибирском Федеральном округе.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на ТАСС, которое приводит слова главы Минприроды РФ Александра Козлова, эксперимент будет проходит с 1 сентября 2023 года по 31 декабря 2030 года.

В список населенных пунктов, которые будут участвовать в «пилоте», попали, в том числе, Кызыл, Абакан, Барнаул, Ачинск, Иркутск и ряд других сибирских городов.

Прежде, чем начнется эксперимент, в четыре этапа пройдут подготовительные работы. Должны быть проведены сводные расчетов, оценены риски для здоровья людей, утверждены перечень квотируемых объектов и комплексные планы.

 

#Светлана Павлова
Подпишитесь
Киоск вместо яйца. Что строят на площади возле «Каскада» в Омске
Вчера, 08:26
Омичи смогут улететь в популярный сибирский город уже в августе
Авиакомпания Utair открыла новое направление.
Вчера, 14:35
Археологи из ОмГПУ во время экспедиции сделали шокирующую находку
С археологической экспедицией омичи отправились в Горьковский район.
Вчера, 13:34
Омский парк 30-летия ВЛКСМ могут окружить торговыми центрами
19 июля, 17:20
Нестабильная погода. Синоптики предрекли похолодание перед грозами в Омской области
Данные портала Ventusky.com*.
Вчера, 12:58
На омском заводе «Полиом» назначили нового генерального директора
Накануне, 18 июля, в «Полиоме» произошли кадровые перестановки.
19 июля, 09:18