Опубликован список сибирских городов, где вдвое будет снижен объем выбросов

Из 29 российских городов, где начнется эксперимент, связанный с двукратным снижением выбросов вредных вещество в окружающую среду к концу нынешнего десятилетия по сравнению с его началом, 16 находятся в Сибирском Федеральном округе.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на ТАСС, которое приводит слова главы Минприроды РФ Александра Козлова, эксперимент будет проходит с 1 сентября 2023 года по 31 декабря 2030 года. В список населенных пунктов, которые будут участвовать в «пилоте», попали, в том числе, Кызыл, Абакан, Барнаул, Ачинск, Иркутск и ряд других сибирских городов. Прежде, чем начнется эксперимент, в четыре этапа пройдут подготовительные работы. Должны быть проведены сводные расчетов, оценены риски для здоровья людей, утверждены перечень квотируемых объектов и комплексные планы.