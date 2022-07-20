Омский пенсионер остался без машины из-за любви к высокой скорости

В отделе судебных приставов по Кировскому округу находилось почти 150 исполнительных производств на 70-летнего пенсионера. Большая часть из них – неоплаченные штрафы из-за нарушений скоростного режима. Также у мужчины была задолженность перед банком и другими людьми.
Пенсионер неоднократно получал уведомления о том, что у него есть задолженность, но ничего не сделал. Небольшая часть долгов погашалась за счет удержания с его пенсии.
Приставы выяснили, что у мужчины есть автомобиль Hyundai Solaris, который использовал другой человек без официального договора. Во время одного из совместных рейдов автоинспекторов и приставов автомобиль остановили и арестовали, после чего собрались продать.
В результате долги перед банком, физлицами и 147 штрафов на сумму 62 тыс рублей были оплачены. Также должнику придется оплатить исполнительский сбор за несвоевременное погашение задолженности.