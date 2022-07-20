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Омский экс-министр Кондин может получить должность в федеральном ведомстве

Омский экс-министр Кондин может получить должность в федеральном ведомстве

Вчера, 16:20
Фото: 1MI

Экс-министр Кондин может стать главным федеральным инспектором по Омской области

Пост в министерстве он оставил в конце прошлого месяца.

Омский экс-министр региональной безопасности Андрей Кондин может получить должность в федеральном ведомстве. Об этом стало известно «СуперОмску».

Как сообщает издание, кандидатуру местного чиновника рассматривают в качестве назначения главным федеральным инспектором (ГФИ) по Омской области.

Напомним, что 24 июня Андрей Кондин отправился в отставку. Губернатор Омской области Александр Бурков подписал соответствующее распоряжение. Отставка министра связана с переходом на новое место работы.

Ранее Кондин возглавлял региональный Следственный комитет. С 2018 до 2019 года был главой следственного управления Бурятии. Затем вернулся в Омск на должность главы министерства региональной безопасности.

#Власть#Новости#Омск#Омская область#Назначение#Министры#Любовь Фёдорова
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