Омский экс-министр Кондин может получить должность в федеральном ведомстве

Омский экс-министр региональной безопасности Андрей Кондин может получить должность в федеральном ведомстве. Об этом стало известно «СуперОмску».
Как сообщает издание, кандидатуру местного чиновника рассматривают в качестве назначения главным федеральным инспектором (ГФИ) по Омской области.
Напомним, что 24 июня Андрей Кондин отправился в отставку. Губернатор Омской области Александр Бурков подписал соответствующее распоряжение. Отставка министра связана с переходом на новое место работы.
Ранее Кондин возглавлял региональный Следственный комитет. С 2018 до 2019 года был главой следственного управления Бурятии. Затем вернулся в Омск на должность главы министерства региональной безопасности.