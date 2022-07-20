Нестабильная погода. Синоптики предрекли похолодание перед грозами в Омской области

Уже завтра, 21 июля, в регион вернутся ливни и грозы, а вместе с ними ослабнет и жара. В течение дня в Омской области будет не больше +26 градусов, а по северу региона во время дождей ожидается до +20 градусов. Ветер по юго-западу ускорится до 8 м/с.
На следующий день, в пятницу, 22 июля, дожди немного ослабнут, но грозы никуда не уйдут. Большой жары тоже не ожидается, в основном температура воздухе составит около +20 градусов, но по югу может потеплеть до +24 градусов. Там же ветер разгонится до 10 м/с.
Выходные в Омской области начнутся с похолодания: рано утром температура опустится вплоть до +9 градусов, а к полудню воздух прогреется не сильнее, чем до 22 градусов. В воскресенье дневная температура будет держаться около отметки в +18 градусов. Дождь на выходных также ослабнет, грозы уйдут на север, а ветер будет дуть со скоростью не больше 7 м/с.
*прогноз погоды актуален на момент публикации.