Нестабильная погода. Синоптики предрекли похолодание перед грозами в Омской области

Выходные в Омской области начнутся с похолодания: рано утром температура опустится вплоть до +9 градусов, а к полудню воздух прогреется не сильнее, чем до 22 градусов. В воскресенье дневная температура будет держаться около отметки в +18 градусов. Дождь на выходных также ослабнет, грозы уйдут на север, а ветер будет дуть со скоростью не больше 7 м/с.