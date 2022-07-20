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Нестабильная погода. Синоптики предрекли похолодание перед грозами в Омской области

Нестабильная погода. Синоптики предрекли похолодание перед грозами в Омской области

Сегодня, 12:58
Фото: 1MI

В Омскую область перед выходными придут грозы и сильные ливни

Данные портала Ventusky.com*.

Уже завтра, 21 июля, в регион вернутся ливни и грозы, а вместе с ними ослабнет и жара. В течение дня в Омской области будет не больше +26 градусов, а по северу региона во время дождей ожидается до +20 градусов. Ветер по юго-западу ускорится до 8 м/с. 

Фото: www.ventusky.com

На следующий день, в пятницу, 22 июля, дожди немного ослабнут, но грозы никуда не уйдут. Большой жары тоже не ожидается, в основном температура воздухе составит около +20 градусов, но по югу может потеплеть до +24 градусов. Там же ветер разгонится до 10 м/с.

Фото: www.ventusky.com

Выходные в Омской области начнутся с похолодания: рано утром температура опустится вплоть до +9 градусов, а к полудню воздух прогреется не сильнее, чем до 22 градусов. В воскресенье дневная температура будет держаться около отметки в +18 градусов. Дождь на выходных также ослабнет, грозы уйдут на север, а ветер будет дуть со скоростью не больше 7 м/с.

*прогноз погоды актуален на момент публикации. 

Фото: www.ventusky.com
#Ольга Акамова#Погода#Город#Общество#Новости#Омск#Омская область#Дождь#Гроза#Осадки
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