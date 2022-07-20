Не получается открыть окна. В Омске во время режима «черного неба» произошли выбросы

Вчера вечером, 19 июля, в Омске объявили о наступлении режима неблагоприятных метеорологический условий первой степени опасности. Он продлится до 11:00 20 июля.
Во время режима НМУ вредные вещества плохо рассеиваются, из-за чего жители могут чувствовать неприятные запахи. В паблике «Проект «Дыши» Омск» горожане рассказали, что чувствовали вечером и ночью запахи гари, химии и газа.
В основном жалобы поступали от жителей домов, которые находятся на улицах 10-я Северная, Средняя, Степанца, Кирова, 4-я Рабочая, Иртышская Набережная, 10 лет Октября, Мельничная, Харьковская, Дмитриева, Завертяева, Орловского. Также вонь чувствовалась на проспекте Комарова, Театральной площади, в Амуре, у «Садко» и в поселке Кордный.