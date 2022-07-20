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На Ставрополье резко выросла стоимость кваса

На Ставрополье резко выросла стоимость кваса

Сегодня, 14:15
Фото: kamis-pripravy.ru
Жители Ставропольского края в значительной степени удивлены запредельными ценами на такой популярный прохладительный напиток как квас. В соцсетях появилась фотография чека с суммой в 2600 рублей за четыре пол-литровых стакана кваса.

Разместивший снимок житель Ставрополья пояснил, что с такими ценами сталкиваются туристы в Анапе, пишет Pravda.Ru со ссылкой на newstracker.ru. 

При этом понять причину такого подорожания, по мнению как местных жителей, так и туристов, не представляется возможным.  Один из комментаторов поста с фотографией отметил, что не стал бы покупать дорогой квас в Анапе, так как прожиточный минимум составляет около 14 тысяч рублей. А кое-кто заявил, что человек, опубликовавший данный чек, распространяемый по соцсетям, с большой долей вероятности знал, на что идет, и такие цены на российских курортах скоро станут нормой.

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