На Ставрополье резко выросла стоимость кваса

При этом понять причину такого подорожания, по мнению как местных жителей, так и туристов, не представляется возможным. Один из комментаторов поста с фотографией отметил, что не стал бы покупать дорогой квас в Анапе, так как прожиточный минимум составляет около 14 тысяч рублей. А кое-кто заявил, что человек, опубликовавший данный чек, распространяемый по соцсетям, с большой долей вероятности знал, на что идет, и такие цены на российских курортах скоро станут нормой.