Город55
ГлавноеВсе новости

Крупнейший молочный завод Среднего Урала заменит «тетрапак» бутылками

Вчера, 20:26
Руководители Ирбитского молокозавода заменят «тетрапак» пластиковыми бутылками. Предприятие планирует запустить отдельную линию, на которой молочную продукцию будут разливать в ПЭТ-бутылки. Об этом проинформировали в пресс-службе местной администрации.

По словам губернатора Среднего Урала Евгения Куйвашева, в последние 10 лет регион активно стремится выйти на полное обеспечение себя продуктами. Хорошие показатели уже достигнуты, пишет fedpress.ru.

Из заявления и. о. директора Ирбитского молокозавода Алексея Красулина следует, что с появлением новой упаковки сроки хранения и годности не изменятся. Для выпуска молочной продукции в ПЭТ-таре было построено помещение, и для него уже закупили все необходимое оборудование отечественного производства.

Новую упаковку получат, в том числе, и густые йогурты. Европейскую тару заменят на китайскую. Кроме того, в продаже появился недавно новый йогурт – со вкусом малины с колой.

#Светлана Павлова
Подпишитесь
Киоск вместо яйца. Что строят на площади возле «Каскада» в Омске
Вчера, 08:26
Омичи смогут улететь в популярный сибирский город уже в августе
Авиакомпания Utair открыла новое направление.
Вчера, 14:35
Археологи из ОмГПУ во время экспедиции сделали шокирующую находку
С археологической экспедицией омичи отправились в Горьковский район.
Вчера, 13:34
Омский парк 30-летия ВЛКСМ могут окружить торговыми центрами
19 июля, 17:20
Нестабильная погода. Синоптики предрекли похолодание перед грозами в Омской области
Данные портала Ventusky.com*.
Вчера, 12:58
На омском заводе «Полиом» назначили нового генерального директора
Накануне, 18 июля, в «Полиоме» произошли кадровые перестановки.
19 июля, 09:18