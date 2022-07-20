Крупнейший молочный завод Среднего Урала заменит «тетрапак» бутылками

По словам губернатора Среднего Урала Евгения Куйвашева, в последние 10 лет регион активно стремится выйти на полное обеспечение себя продуктами. Хорошие показатели уже достигнуты, пишет fedpress.ru.
Из заявления и. о. директора Ирбитского молокозавода Алексея Красулина следует, что с появлением новой упаковки сроки хранения и годности не изменятся. Для выпуска молочной продукции в ПЭТ-таре было построено помещение, и для него уже закупили все необходимое оборудование отечественного производства.
Новую упаковку получат, в том числе, и густые йогурты. Европейскую тару заменят на китайскую. Кроме того, в продаже появился недавно новый йогурт – со вкусом малины с колой.