Крупнейший молочный завод Среднего Урала заменит «тетрапак» бутылками

Из заявления и. о. директора Ирбитского молокозавода Алексея Красулина следует, что с появлением новой упаковки сроки хранения и годности не изменятся. Для выпуска молочной продукции в ПЭТ-таре было построено помещение, и для него уже закупили все необходимое оборудование отечественного производства.