Киссинджер прогнозирует США вечную конфронтацию с КНР

На этом фоне конфронтация двух государств может превратиться из временной в "вечную", предупредил политик. Американский лидер Джо Байден нацелен на внешнюю политику, однако, ему нужно внимательно следить за тем, чтобы внутренние проблемы страны не препятствовали "важности понимания стабильности и устойчивости КНР", пишет Pravda.Ru.