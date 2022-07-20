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Киссинджер прогнозирует США вечную конфронтацию с КНР

Вчера, 16:01
Не прекращающееся противостояние Соединенных Штатов с КНР не помогут Вашингтону предотвратить "гегемонию" Пекина. Об этом заявил экс-госсекретарь США Генри Киссинджер.

На этом фоне конфронтация двух государств может превратиться из временной в "вечную", предупредил политик. Американский лидер Джо Байден нацелен на внешнюю политику, однако, ему нужно внимательно следить за тем, чтобы внутренние проблемы страны не препятствовали "важности понимания стабильности и устойчивости КНР", пишет Pravda.Ru.

По словам Киссинджера, на нынешнего президента США и на его предшественников чересчур сильно повлияли внутриполитические аспекты взглядов на ККР. Предотвращение гегемонии Китая либо любого другого государства политик назвал важным моментом.

«Это не то, чего можно добиться бесконечными конфронтациями», — резюмировал Киссинджер.

Напомним, бывший госсекретарь США ранее предупредил Джо Байдена о том, что продолжение им враждебной политики в отношении Китая чревато катастрофой, сравнимой с Первой мировой войной.

 

 

#Светлана Павлова
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