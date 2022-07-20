Киссинджер прогнозирует США вечную конфронтацию с КНР

На этом фоне конфронтация двух государств может превратиться из временной в "вечную", предупредил политик. Американский лидер Джо Байден нацелен на внешнюю политику, однако, ему нужно внимательно следить за тем, чтобы внутренние проблемы страны не препятствовали "важности понимания стабильности и устойчивости КНР", пишет Pravda.Ru.
По словам Киссинджера, на нынешнего президента США и на его предшественников чересчур сильно повлияли внутриполитические аспекты взглядов на ККР. Предотвращение гегемонии Китая либо любого другого государства политик назвал важным моментом.
«Это не то, чего можно добиться бесконечными конфронтациями», — резюмировал Киссинджер.
Напомним, бывший госсекретарь США ранее предупредил Джо Байдена о том, что продолжение им враждебной политики в отношении Китая чревато катастрофой, сравнимой с Первой мировой войной.