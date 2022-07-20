Кинотеатр «Слава» первым покажет громкую премьеру этого лета – «Наследие».
Кинотеатры продолжают экспериментировать с контентом для того, чтобы снова и снова радовать своего зрителя. На этот раз результатом коллаборации кинотеатра «Слава» и онлайн-кинотеатра PREMIER станет предпремьерный показ первых двух серий яркого, захватывающего сериала «Наследие». Омичи смогут на большом экране погрузиться в научную фантастику на неделю раньше, чем подписчики онлайн-кинотеатра. Показ запланирован с 22 по 26 июля, билеты уже в продаже. Подробности в официальной группе кинотеатра «Слава» в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/slavakino.
С 28 июля сериал «Наследие» будет доступен к просмотру в онлайн-кинотеатре PREMIER для всех подписчиков https://premier.one/.
Сюжет сериала: на Земле произошла катастрофа, из-за которой существование человечества оказалось под угрозой. Для сохранения и восполнения популяции была запущена программа «Наследие». Ее возглавили биоинженеры Александр и Елизавета Гордеевы и генетик Петр Сергеевич. После 100 лет криогенного сна они столкнулись с большой проблемой: первое поколение людей совсем не такое, как они предполагали.
В главных ролях: Алексей Серебряков, Егор Бероев, Артем Ткаченко, Михаил Евланов, Константин Крюков, Ольга Макеева, Даниил Эйдлин, Карина Фадеева, Татьяна Меженцева, Алексей Онежен, Катерина Ковальчук, Евгений Шварц, Святослав Королев, Константин Белошапка, Полина Крикунова, Федор Гамалея, Анар Халилов, Давид Ниамеди и другие.
Алексей Голубев, режиссер и креативный продюсер проекта:
«Идея сериала пришла из простого вопроса – что будет с детьми, если их лишить всех благ цивилизации. Предположение выросло в оригинальную идею сериала о постапокалиптическом мире, в котором главные герои – поколение искусственно выращенных людей. С какими сложностями они столкнутся? Как они будут видеть мир и с чего начнут его восстановление? Как развернется проблема отцов и детей в мире, где эти роли очень условны. На мой взгляд, у нас получился сериал-предостережение, но без лишнего морализаторства».
Сериал будет доступен к просмотру эксклюзивно в онлайн-кинотеатре PREMIER с 28 июля 2022 года.
Картина побуждает задуматься не только о будущем наших детей, но и всего человечества: каким оно будет, какие моральные ценности будут актуальны всегда, а какие перестанут существовать.