Кинотеатр «Слава» первым покажет громкую премьеру этого лета – «Наследие».

Кинотеатры продолжают экспериментировать с контентом для того, чтобы снова и снова радовать своего зрителя. На этот раз результатом коллаборации кинотеатра «Слава» и онлайн-кинотеатра PREMIER станет предпремьерный показ первых двух серий яркого, захватывающего сериала «Наследие». Омичи смогут на большом экране погрузиться в научную фантастику на неделю раньше, чем подписчики онлайн-кинотеатра. Показ запланирован с 22 по 26 июля, билеты уже в продаже. Подробности в официальной группе кинотеатра «Слава» в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/slavakino.