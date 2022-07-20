Изменен порядок начисления налога на автомобили

Квитанция на уплату транспортного налога направляется в августе–сентябре по адресу регистрации владельца автомобиля, а заплатить налог необходимо до 1 декабря года, когда была направлена квитанция. В противном случае будут начислены пени, а по истечении некоторого времени взысканием задолженности займутся судебные приставы. Узнать о наличии задолженности перед государством можно на портале госуслуг, в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС, а также на официальном интернет-ресурсе Федеральной службы судебных приставов (ФССП).