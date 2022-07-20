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Изменен порядок начисления налога на автомобили

Изменен порядок начисления налога на автомобили

Вчера, 20:05
Фото: lada.ru
Налоговый консультант, эксперт по налоговым рискам, безопасности бизнеса и международным стандартам финансовой отчетности Ирина Смирнова рассказала, как в этом году будет рассчитываться сумма транспортного налога, и когда его необходимо будет заплатить.

По словам эксперта, с этого года в рамках Федерального закона от 26.03.2022 N 67-ФЗ были сняты повышающие коэффициенты транспортного налога с автомобилей, цена на которые варьируется в пределах от трех до десяти миллионов рублей. Смирнова пояснила, что власти приняли такое решение из-за сильного подорожания машин, пишет Pravda.Ru 

Специалист отметила, что сумма налога, который должны платить все автовладельцы, напрямую зависит от таких факторов, как количество дней в году, когда авто находится в собственности, мощность двигателя, роскошность машины (для автомобилей стоимостью более 10 миллионов рублей предусмотрены повышающие коэффициенты), а также регион регистрации, так как власти субъектов РФ вправе самостоятельно вводить льготы для отдельных категорий граждан. Узнать сумму платежа можно на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).

Квитанция на уплату транспортного налога направляется в августе–сентябре по адресу регистрации владельца автомобиля, а заплатить налог необходимо до 1 декабря года, когда была направлена квитанция. В противном случае будут начислены пени, а по истечении некоторого времени взысканием задолженности займутся судебные приставы. Узнать о наличии задолженности перед государством можно на портале госуслуг, в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС, а также на официальном интернет-ресурсе Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

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