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Иорданские власти накажут виновных в гибели людей в порту

Вчера, 21:30
Дела десяти сотрудников, ответственных за утечку газа в порту Акабы, повлекшую за собой гибель людей, направлены в суд первой инстанции.

Десять работников порта предстанут перед судом по нескольким обвинениям, связанным с газовой утечкой в Акабе.

Генпрокуратура Иордании закончила работать над инцидентом. связанным с утечкой газа в порту Акаба, в результате чего под стражу были заключены десять сотрудников, пишет Russian.rt.com.

Об этом журналистам сообщило новостное агентство Petra, ссылаясь на информацию, полученную от члена совета суда Валида Канакрии.

По заявлению Канакрии, дела подследственных уже находятся на пути в суд первой инстанции Акабы. Обвиняемые отправятся за решетку.

Стало известно, что десяти сотрудникам предъявили обвинения в смерти тринадцати человек, а также в халатности и нанесении ущерба имуществу.

Ранее сообщалось, что 27 июня по причине утечки газа на территории порта Акаба в Иордании пострадали более 260 граждан, тринадцать человек скончались.

#Ольга Земскова
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