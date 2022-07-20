IKEA: Сняты ограничения по времени на онлайн-покупки

На сайте компании говорится, что после перехода на сайт у пользователя будет время, чтобы выбрать и купить товар. Однако при отсутствии активности со стороны пользователя в течение десяти минут, система обратно вернет его в очередь. Об этом информирует RT.
Накануне компания уменьшила время онлайн-покупок до десяти-15 минут на период распродажи в РФ. А до этого она сообщала о невозможности оформления заказов на продукцию в Москве и Санкт-Петербурге в рамках онлайн-распродажи, которая проходит в России.
В прошлом месяце IKEA объявила о сокращении бизнеса на территории РФ. Компания планировала продать четыре фабрики и оптимизировать штат сотрудников.