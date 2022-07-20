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IKEA: Сняты ограничения по времени на онлайн-покупки

Вчера, 23:06
IKEA заявила о том, что снимает ограничения по времени на онлайн-покупки на период проходящей в РФ распродажи продукции компании.

На сайте компании говорится, что после перехода на сайт у пользователя будет время, чтобы выбрать и купить товар. Однако при отсутствии активности со стороны пользователя в течение десяти минут, система обратно вернет его в очередь. Об этом информирует RT.

Накануне компания уменьшила время онлайн-покупок до десяти-15 минут на период распродажи в РФ. А до этого она сообщала о невозможности оформления заказов на продукцию в Москве и Санкт-Петербурге в рамках онлайн-распродажи, которая проходит в России.

В прошлом месяце IKEA объявила о сокращении бизнеса на территории РФ. Компания планировала продать четыре фабрики и оптимизировать штат сотрудников.

#Ольга Земскова
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