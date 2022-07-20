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IKEA ограничила время для покупок онлайн

19 июля, 19:02
Теперь на покупку товаров онлайн-распродажи в России можно будет потратить не более 15 минут.

На страницах сайта покупателей предупреждают, что после 10-15 минут нахождения в системе их могут снова возвратить в очередь.

Ранее поступило сообщение о том, что IKEA не сможет продавать товары программы российской онлайн-распродажи в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом пишет Russian.rt.com.

В июне текущего года в СМИ появилась информация о сокращении бизнеса IKEA на территории нашей страны — сотрудники компании рассказали, что шведский гигант продаст четыре завода и произведет сокращение сотрудников.

#Ольга Земскова
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