IKEA ограничила время для покупок онлайн

На страницах сайта покупателей предупреждают, что после 10-15 минут нахождения в системе их могут снова возвратить в очередь.
Ранее поступило сообщение о том, что IKEA не сможет продавать товары программы российской онлайн-распродажи в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом пишет Russian.rt.com.
В июне текущего года в СМИ появилась информация о сокращении бизнеса IKEA на территории нашей страны — сотрудники компании рассказали, что шведский гигант продаст четыре завода и произведет сокращение сотрудников.