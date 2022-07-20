И суп, и пластик. Рабочие Омскводоканала руками выгребают тонны мусора из канализации

Омские коммунальщики показали тонны мусора, которые практически каждый день рабочим приходится выгребать из городской системы водоотведения.
Канализационные стоки содержат много отходов. Нерадивые жители используют канализацию не только по прямому назначению, но и как мусорное ведро. Туда летят упаковки от продуктов, пластик, остатки еды, средства гигиены и влажные салфетки. Последние коммунальная служба называет бичом городской системы водоотведения. Каждый день рабочие вручную достают из коллекторов и насосных станций «пробки», которые создают эти отходы.
"Сбиваясь по ходу движения потока стоков в мотки и цепляя на себя другой мусор, влажные салфетки превращаются в «канализационного монстра», который выводит из строя насосное оборудование", - рассказали в ведомстве.
В прошлом году на двух станциях в Центральном округе - на улице Кемеровской и в Амурском поселке установили автоматические решетки. Мусор задерживается на решетке, которая периодически самоочищается. Накопленные отходы автоматически убираются в специальный лоток и утилизируются как ТБО. В этом году планируется установить аналогичные решетки на двух станциях в Кировском округе.
К слову, в Омске больше сотни канализационных насосных станций. Автоматические решетки установлены только на трех из них. На остальных мусор убирают вручную.