И суп, и пластик. Рабочие Омскводоканала руками выгребают тонны мусора из канализации

В прошлом году на двух станциях в Центральном округе - на улице Кемеровской и в Амурском поселке установили автоматические решетки. Мусор задерживается на решетке, которая периодически самоочищается. Накопленные отходы автоматически убираются в специальный лоток и утилизируются как ТБО. В этом году планируется установить аналогичные решетки на двух станциях в Кировском округе.