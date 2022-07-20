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Грета Тунберг выступила против НАТО

Грета Тунберг выступила против НАТО

Вчера, 16:02
Фото: pxhere.com
Экоактивистка из Швеции высказалась против вступления страны в НАТО.

Шведская экоактивистка Грета Тунберг выступила против вступления Швеции в НАТО, пишет 360tv.ru, ссылаясь на РЕН ТВ. На своей странице в социальной сети Тунберг опубликовала фотографию с призывом «Нет НАТО!».

Широкую известность Грета Тунберг получила в 2019 году — 15-летняя девушка с одиночным пикетом вышла к зданию правительства Швеции, потребовав соблюдения положения Парижского соглашения по климату. После этого выступления в СМИ Грету Тунберг назвали голосом поколения, ее фотографии начали появляться на первых полосах изданий.

5 июля 2022 года Финляндия и Швеция подписали протоколы о вступлении государств в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что с учетом «новой реальности» Минобороны планирует провести ряд работ, необходимых для обеспечения безопасности России на северном направлении. 

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