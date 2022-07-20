Грета Тунберг выступила против НАТО

Широкую известность Грета Тунберг получила в 2019 году — 15-летняя девушка с одиночным пикетом вышла к зданию правительства Швеции, потребовав соблюдения положения Парижского соглашения по климату. После этого выступления в СМИ Грету Тунберг назвали голосом поколения, ее фотографии начали появляться на первых полосах изданий.