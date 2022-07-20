Грета Тунберг выступила против НАТО

Шведская экоактивистка Грета Тунберг выступила против вступления Швеции в НАТО, пишет 360tv.ru, ссылаясь на РЕН ТВ. На своей странице в социальной сети Тунберг опубликовала фотографию с призывом «Нет НАТО!».
Широкую известность Грета Тунберг получила в 2019 году — 15-летняя девушка с одиночным пикетом вышла к зданию правительства Швеции, потребовав соблюдения положения Парижского соглашения по климату. После этого выступления в СМИ Грету Тунберг назвали голосом поколения, ее фотографии начали появляться на первых полосах изданий.
5 июля 2022 года Финляндия и Швеция подписали протоколы о вступлении государств в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что с учетом «новой реальности» Минобороны планирует провести ряд работ, необходимых для обеспечения безопасности России на северном направлении.