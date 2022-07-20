Отправление происходит с причала в Воскресенском сквере по вторникам и субботам в 7:50. Из Большеречья можно отправиться на теплоходе по средам и воскресеньям в 8:00. Длительность поездки составляет 6 часов 25 минут в одном направлении и 7 часов 25 минут в обратном.