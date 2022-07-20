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Где покататься на теплоходе в Омске в 2022 году

Где покататься на теплоходе в Омске в 2022 году

Сегодня, 10:00
Фото: 1MI
Во время жары хочется отдохнуть возле воды. Город55 выяснил, где можно покататься на теплоходе, какие есть маршруты, и сколько это будет стоить.

В Омске есть четыре варианта для прогулки на пароходе: прогулки по Иртышу, туристический маршрут Омск — Большеречье, дачный маршрут и маршрут в Ачаирский монастырь. Цены на поездки сильно варьируются.

Прогулки по Иртышу

Отправление теплохода происходит с причала в Воскресенском сквере ежедневно. В зависимости от количества пассажиров и погоды, число рейсов может быть меньше. Длительность поездки составляет 1 час.

Стоимость взрослого билета составляет 400 рублей, для детей в возрасте от 5 до 9 лет — 300 рублей. Детей до 5 лет пускают бесплатно (с собой нужно взять документ, подтверждающий возраст).

Расписание:

  1. 10:00 — 11:00,
  2. 11:30 — 12:30,
  3. 13:00 — 14:00,
  4. 14:30 — 15:30,
  5. 16:00 — 17:00,
  6. 17:30 — 18:30,
  7. 19:00 — 20:00,
  8. 20:30 — 21:30.

Дополнительные рейсы:

  1. 10:45 — 11:45,
  2. 12:15 — 13:15,
  3. 13:45 — 14:45,
  4. 15:15 — 16:15,
  5. 16:45 — 17:45,
  6. 18:15 — 19:15,
  7. 19:45 — 20:45,
  8. 21:15 — 22:15.

Туристический маршрут Омск — Большеречье

Отправление происходит с причала в Воскресенском сквере по вторникам и субботам в 7:50. Из Большеречья можно отправиться на теплоходе по средам и воскресеньям в 8:00. Длительность поездки составляет 6 часов 25 минут в одном направлении и 7 часов 25 минут в обратном.

Стоимость билета для взрослых в один конец — 480 рублей, для детей — 240 рублей. Продажа билетов происходит по паспорту. С собой нужно взять документы, которые подтверждают возраст ребенка (или право на льготный проезд). Бронь билетов на рейсы текущей недели происходит каждый понедельник. Телефон бронирования — 34-03-33.

Дачный маршрут

Теплоход отправляет с причала в Воскресенском сквере по средам, пятницам, субботам и воскресеньям. Конечный пункт прибытия — Зеленый берег. Длительность поездки составляет 2 часа 55 минут туда, 2 часа 30 минут — обратно.

Общая длительность поездки составляет 5 часов 25 минут. Стоимость взрослого билета в одном направлении — 66 рублей, детский — 33 рубля, льготный — 33 рубля. С собой нужно взять документы, которые подтверждают льготы или возраст ребенка.

По пути происходят остановки на дачах «Ленинск», «Шинник» и «Радуга». Стоимость взрослого билета составляет 10, 60 или 64 рубля, детского — 5, 30 или 32 рубля, льготного — 5, 30 или 32 рубля.

Маршрут «Ачаирский монстырь»

Расписание актуально с 19 по 24 июля. Отправление из Омска происходит в 8:30 и 14:50. Прибытие, стоянка и отправление — с 10:50 до 12:20 или с 17:10 до 18:40. Прибытие обратно в Омск запланировано на 14:20 или 20:40.

Стоимость взрослого билета — 700 рублей, для детей от 5 до 9 лет — 300 рублей, для детей до 5 лет — бесплатно. Цены указаны в один конец. Минимальное количество пассажиров составляет семь человек.

Во время рейса и посещения монастыря нельзя:

  • употреблять алкоголь,
  • фотографировать монахинь или богослужения,
  • носить короткие юбки, шорты, бриджи, майки, использовать яркий макияж.

Что важно сделать:

  • отключить телефон или перевести его в беззвучный режим,
  • объяснить детям правила поведения, не оставлять их одних.
#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Омская область#Иртыш#Теплоход#Рейсы теплохода
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