В Омске есть четыре варианта для прогулки на пароходе: прогулки по Иртышу, туристический маршрут Омск — Большеречье, дачный маршрут и маршрут в Ачаирский монастырь. Цены на поездки сильно варьируются.
Отправление теплохода происходит с причала в Воскресенском сквере ежедневно. В зависимости от количества пассажиров и погоды, число рейсов может быть меньше. Длительность поездки составляет 1 час.
Стоимость взрослого билета составляет 400 рублей, для детей в возрасте от 5 до 9 лет — 300 рублей. Детей до 5 лет пускают бесплатно (с собой нужно взять документ, подтверждающий возраст).
Расписание:
Дополнительные рейсы:
Отправление происходит с причала в Воскресенском сквере по вторникам и субботам в 7:50. Из Большеречья можно отправиться на теплоходе по средам и воскресеньям в 8:00. Длительность поездки составляет 6 часов 25 минут в одном направлении и 7 часов 25 минут в обратном.
Стоимость билета для взрослых в один конец — 480 рублей, для детей — 240 рублей. Продажа билетов происходит по паспорту. С собой нужно взять документы, которые подтверждают возраст ребенка (или право на льготный проезд). Бронь билетов на рейсы текущей недели происходит каждый понедельник. Телефон бронирования — 34-03-33.
Теплоход отправляет с причала в Воскресенском сквере по средам, пятницам, субботам и воскресеньям. Конечный пункт прибытия — Зеленый берег. Длительность поездки составляет 2 часа 55 минут туда, 2 часа 30 минут — обратно.
Общая длительность поездки составляет 5 часов 25 минут. Стоимость взрослого билета в одном направлении — 66 рублей, детский — 33 рубля, льготный — 33 рубля. С собой нужно взять документы, которые подтверждают льготы или возраст ребенка.
По пути происходят остановки на дачах «Ленинск», «Шинник» и «Радуга». Стоимость взрослого билета составляет 10, 60 или 64 рубля, детского — 5, 30 или 32 рубля, льготного — 5, 30 или 32 рубля.
Расписание актуально с 19 по 24 июля. Отправление из Омска происходит в 8:30 и 14:50. Прибытие, стоянка и отправление — с 10:50 до 12:20 или с 17:10 до 18:40. Прибытие обратно в Омск запланировано на 14:20 или 20:40.
Стоимость взрослого билета — 700 рублей, для детей от 5 до 9 лет — 300 рублей, для детей до 5 лет — бесплатно. Цены указаны в один конец. Минимальное количество пассажиров составляет семь человек.
Во время рейса и посещения монастыря нельзя:
Что важно сделать: