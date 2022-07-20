Еврокомиссия призвала страны ЕС уменьшить потребление газа на 15%

По ее словам, странам ЕС нужно заполнить газохранилища для того, чтобы перезимовать в случае полного отключения российского газа. Об этом пишет RT.
ТАСС, цитируя ее слова, сообщает, что странам ЕС нужно сократить потребление на 15%. Это является эквивалентом 40 миллиардов кубометров.
Накануне агентство Bloomberg, ссылаясь на источник, отметило, что ЕС планирует уменьшить потребление природного газа в связи с опасениями по поводу возможного полного прекращения поставок российского газа.
Также странам ЕС рекомендовано сократить расходы на отопление и охлаждение.