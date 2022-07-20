Город55
ГлавноеВсе новости

Еврокомиссия призвала страны ЕС уменьшить потребление газа на 15%

Вчера, 23:07
Еврокомиссия предложила странам Евросоюза сократить потребление газа на 15%. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, презентуя план действий Еврокомиссии по газу.

По ее словам, странам ЕС нужно заполнить газохранилища для того, чтобы перезимовать в случае полного отключения российского газа. Об этом пишет RT.

ТАСС, цитируя ее слова, сообщает, что странам ЕС нужно сократить потребление на 15%. Это является эквивалентом 40 миллиардов кубометров.

Накануне агентство Bloomberg, ссылаясь на источник, отметило, что ЕС планирует уменьшить потребление природного газа в связи с опасениями по поводу возможного полного прекращения поставок российского газа.

Также странам ЕС рекомендовано сократить расходы на отопление и охлаждение. 

Подпишитесь
Киоск вместо яйца. Что строят на площади возле «Каскада» в Омске
Вчера, 08:26
Омичи смогут улететь в популярный сибирский город уже в августе
Авиакомпания Utair открыла новое направление.
Вчера, 14:35
Археологи из ОмГПУ во время экспедиции сделали шокирующую находку
С археологической экспедицией омичи отправились в Горьковский район.
Вчера, 13:34
Омский парк 30-летия ВЛКСМ могут окружить торговыми центрами
19 июля, 17:20
Нестабильная погода. Синоптики предрекли похолодание перед грозами в Омской области
Данные портала Ventusky.com*.
Вчера, 12:58
На омском заводе «Полиом» назначили нового генерального директора
Накануне, 18 июля, в «Полиоме» произошли кадровые перестановки.
19 июля, 09:18