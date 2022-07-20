Эксперт объяснил, как отдохнуть с минимальным бюджетом

Эксперт пояснил, что интересных мест в России немало. К примеру — тот же Суздаль, где этим летом наблюдается большой приток туристов. Об этом сообщает Pravda.Ru.
Алексеев также рекомендовал купить палатку или арендовать автокемпер (дом на колесах). Упомянул специалист по туризму и о том, что в последнее время появилось немало бюджетных средств размещения. Это — небольшие гостиницы или глэмпинги, а еще есть кемпинги и базы отдыха.
Эксперт посоветовал съездить в Карелию, побывать на Ладожском озере, Урале, Алтае или на южном берегу Белого моря. А в качестве недорогого направления он рекомендовал Казань или Камчатку.