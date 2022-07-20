Эксперт объяснил, как отдохнуть с минимальным бюджетом

Алексеев также рекомендовал купить палатку или арендовать автокемпер (дом на колесах). Упомянул специалист по туризму и о том, что в последнее время появилось немало бюджетных средств размещения. Это — небольшие гостиницы или глэмпинги, а еще есть кемпинги и базы отдыха.