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Два месяца без денег. Главу стройфирмы из Омской области накажут за экономию на людях

Два месяца без денег. Главу стройфирмы из Омской области накажут за экономию на людях

Сегодня, 11:43
Фото: 1MI

В Омской области главу стройфирмы накажут за задержку заплаты 40 работникам

Глава предприятия задолжал работникам 1.3 млн рублей и выплатил зарплату только после вмешательства прокуратуры.

Прокуратура Ленинского округа Омска провела проверку работы  ООО «Омский Комбинат Панельного Домостроения» — на компанию пожаловались работники, которые два месяца не получали заплату.

Как выяснилось, в мае–июне 2022 года 40 работников стройфирмы не получили зарплату. Долг составил 1.3 млн рублей.

В итоге директору предприятия внесли представление по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Нарушение сроков выплаты заработной платы» и потребовали устранить нарушения. В итоге работникам выплатили всю зарплату, уточнили в пресс-службе областной прокуратуры.

#Общество#Новости#Омская область#Омск#Деньги#Зарплата#Доход#Ольга Акамова
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