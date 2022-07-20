Два месяца без денег. Главу стройфирмы из Омской области накажут за экономию на людях

В итоге директору предприятия внесли представление по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Нарушение сроков выплаты заработной платы» и потребовали устранить нарушения. В итоге работникам выплатили всю зарплату, уточнили в пресс-службе областной прокуратуры.