Диетолог раскрыла секреты похудения

Главное, как пояснила Матвеева, убрать перекусы — то есть, все, что попадает в желудок между основными приемами пищи, за исключением воды, чая или кофе без добавок. А в рацион необходимо включить полноценный белок, который содержится в нежирном мясе, рыбе, морепродуктах и твороге. Дело в том, что белок имеет самый высокий термический эффект пищи (ТЭФ) — то есть, на его переваривание расходуется энергия.