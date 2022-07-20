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Диетолог раскрыла секреты похудения

Диетолог раскрыла секреты похудения

Вчера, 20:20
Фото: pxhere.com
Специалист по коррекции веса и пищевому поведению, психолог-нутрициолог Московского института психоанализа Ольга Матвеева объяснила, как избавиться от лишних килограммов быстро и без стресса.

По ее словам, в похудении основную роль играет питание. И чтобы без проблем сбросить вес, необходимо соблюдать несколько простых правил, пишет Pravda.Ru.

Главное, как пояснила Матвеева, убрать перекусы — то есть, все, что попадает в желудок между основными приемами пищи, за исключением воды, чая или кофе без добавок. А в рацион необходимо включить полноценный белок, который содержится в нежирном мясе, рыбе, морепродуктах и твороге. Дело в том, что белок имеет самый высокий термический эффект пищи (ТЭФ) — то есть, на его переваривание расходуется  энергия.

Эксперт также сообщила, что простые углеводы нужно заменить на сложные, которые есть в составе круп, макарон, картофеля. Они надолго обеспечивают чувство сытости и прилив энергии.

Кроме того, необходимо обязательно есть зелень и овощи, которые также способствуют быстрому насыщению, а также содержат клетчатку, которая помогает снизить холестерин и сахар в крови. А животные жиры желательно заменить на растительные. Принимать пищу необходимо в одно и то же время, при этом частота питания не имеет значения, подытожила специалист.

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