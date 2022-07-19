В омских родительских чатах все чаще поднимается вопрос о целесообразности государственных выплат к школе, так как сбор несовершеннолетних в учебные заведения в этому году точно влетит, что называется в копеечку, поскольку в Омске за последние месяцы сильно выросли цены как на продукты, так и на непродовольственные товары, в том числе на школьную форму, одежду, обувь, письменные принадлежности и многое другое.
В прошлом году президент Владимир Путин выступил с инициативой помочь россиянам, которые вследствие пандемии оказались в трудной финансовой ситуации. Он распорядился о единовременной выплате в 10 тысяч рублей для всех семей, имеющих детей от 6 до 18 лет. Позже в правительстве объяснили, что данная выплата положена на каждого ребенка школьного возраста, независимо от уровня доходов их родителей. То есть касается она не только малоимущих и многодетных семей, а абсолютно всех граждан РФ.
Данное решение прозвучало в ходе ежегодного послания главы государства Федеральному собранию в апреле, а в августе заявители уже получили причитающееся им разовое пособие. Тогда в регион для помощи омским школьникам было перечислено 2 млрд 880 млн рублей. 288 тысяч учеников было экипировано благодаря путинским выплатам. В их число вошли и воспитанники домов-интернатов, и ученики с ограниченными возможностями здоровья.
Многие полагали, что данный вид материальной помощи станет ежегодным. Некоторые депутаты Государственной думы даже предлагали утвердить его на законодательном уровне. Но в этом году о выплате объявлено не было. Вместо этого президент утвердил на постоянной основе новое пособие для детей школьного возраста.
Теперь семьи с низким уровнем дохода, воспитывающие детей от 8 до 17 лет, будут получателями ежемесячного пособия. Соответствующий указ Владимир Путин подписал в марте. В нем отмечено, что выплаты будут производиться с апреля. А первые деньги россияне, соответственно, получат в мае. Так как пособие выдается из федерального бюджета, то заявление нужно подавать в Пенсионный фонд — в его омское отделение. Также можно обратиться и в МФЦ. Но наиболее востребованный и удобный способ подачи, как показывает практика, через портал «Госуслуги». Именно этот вариант выбирает большинство жителей Омска.
Какой же уровень доходов позволяет омичам с детьми претендовать на получение выплаты? Средний доход семьи на душу населения не должен превышать минимальный прожиточный уровень в регионе (для Омска это 12 446 рублей). Рассчитать его довольно просто — все доходы членов семьи суммируются и делятся на количество душ (включая иждивенцев, то есть детей). Полученный результат должен быть ниже вышеуказанной суммы.
Впрочем, специалисты Пенсионного фонда отмечают, что многие граждане ошибаются в подсчете среднего дохода. Согласно регламенту, в подсчетах должна участвовать сумма до вычета налогов, а чаще всего она известна только работодателю. В любом случае сотрудники ведомства отмечают, что беспокоиться омичам не стоит. Их главная задача — подать заявление. А далее специалисты ПФР сами затребуют необходимые документы, произведут расчеты и сообщат заявителям об отказе или же о скором начислении.
В зависимости от дохода семьи будет назначена и сумма выплаты на детей — это 50, 75 и 100% от прожиточного минимума на ребенка, утвержденного в регионе.
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После июньской индексации прожиточного минимума родители детей от 8 до 17 лет теперь будут получать 6 420, 9 630 или 12 841 руб. в месяц.
Омичи начали обращаться за пособиями для детей уже в мае, и многие уже получили выплаты. Но есть и те, кто еще не подал заявки. Специалисты областного ПФР отмечают, что в этом нет ничего страшного. Обратиться можно и в июле, и в августе. Тогда родители сразу получат объединенную сумму за несколько месяцев.
Таким образом, в этом году материальную помощь для сборов в школу получат только малообеспеченные семьи Омска. Также увеличена сумма других детских выплат — с 1 июня после индексации она выросла на 10%. К примеру, увеличено пособие на ребенка с 3 до 7 лет. Теперь его максимальный размер составляет 12 841 рубль. Таким образом, родители первоклассников смогут полностью экипировать их, приобретя все необходимые школьные товары.
Кроме того, для малообеспеченных семей в регионе действует ряд льгот и выплат для детей школьного возраста. В частности, это бесплатный проезд на городском общественном транспорте. Такие ученики должны быть обеспечены школьной и спортивной формой совершенно бесплатно.