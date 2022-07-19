Теперь семьи с низким уровнем дохода, воспитывающие детей от 8 до 17 лет, будут получателями ежемесячного пособия. Соответствующий указ Владимир Путин подписал в марте. В нем отмечено, что выплаты будут производиться с апреля. А первые деньги россияне, соответственно, получат в мае. Так как пособие выдается из федерального бюджета, то заявление нужно подавать в Пенсионный фонд — в его омское отделение. Также можно обратиться и в МФЦ. Но наиболее востребованный и удобный способ подачи, как показывает практика, через портал «Госуслуги». Именно этот вариант выбирает большинство жителей Омска.