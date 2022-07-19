Город55
ГлавноеВсе новости

Власти Красноярского края готовят новый пакет господдержки предпринимателей

Сегодня, 13:15
По данным министра экономики Красноярского края Анны Гарнец, правительством региона разрабатывается третий пакет мер, связанных с поддержкой бизнеса.

Как сообщает fedpress.ru, уже принятые меры привели к росту численности субъектов малого и среднего предпринимательства. В этом году их стало больше почти на три тысячи. Одновременно стало и на четыре тысячи человек больше занятых в данной сфере за это время. И более чем на 19 тысяч человек выросло число тех, кто зарегистрировался в качестве самозанятого.

Принятие первого пакета мер состоялось в марте, еще через месяц — второго. Больше всего выгод от принятых решений получили предприятия малого и среднего бизнеса. Инициатором решений был глава региона Александр Усс.

 

#Светлана Павлова
Подпишитесь
Омский парк 30-летия ВЛКСМ могут окружить торговыми центрами
Сегодня, 17:20
Под Омском грибники нашли неразорвавшийся снаряд времен ВОВ
Сегодня, 13:43
Омичей ждет еще один концерт популярного российского исполнителя
В середине августа перед омичами выступит NILETTO.
Сегодня, 10:27
В горевшем в мае омском Называевске снова произошел пожар
В соцсетях жители Называевска поделились фотографиями с пожара.
Сегодня, 08:32
Срочно. Глава Росздравнадзора посоветовала активизировать вакцинацию против COVID-19
Из-за подъема заболеваемости коронавирусом в России должны снова собирать оперштабы и проводить вакцинацию.
Сегодня, 17:39
На омском заводе «Полиом» назначили нового генерального директора
Накануне, 18 июля, в «Полиоме» произошли кадровые перестановки.
Сегодня, 09:18