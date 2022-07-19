Власти Красноярского края готовят новый пакет господдержки предпринимателей

Как сообщает fedpress.ru, уже принятые меры привели к росту численности субъектов малого и среднего предпринимательства. В этом году их стало больше почти на три тысячи. Одновременно стало и на четыре тысячи человек больше занятых в данной сфере за это время. И более чем на 19 тысяч человек выросло число тех, кто зарегистрировался в качестве самозанятого.