С момента старта военной спецоперации на Украине на ее территорию со всего мира стали массово стекаться преступники всех мастей. Кто-то из них прибегает к "Интернациональному легиону", пытаясь загладить собственную вину. Кто-то прибывает для получения украинского гражданства в надежде уйти от преследования у себя на родине при помощи "боевых заслуг", пишет Pravda.Ru.
Интерпол разыскивает 30-летнюю венгерку Эмес Файк по запросам сотрудников австралийских и португальских правоохранительных органов. Женщине инкриминируют подделку выписок банков. Общий ущерб от мошеннических действий гражданки Венгрии полицейские оценили в сумму, превышающую четыре миллиона долларов.
Позывной Эмес Файк в ВСУ – "Сойка-пересмешница". Она активно освещает в западных СМИ деятельность иностранных наемников на территории украинского государства.
Невзирая на темное прошлое Файк, европейские и американские журналисты больше озабочены не правомерностью ее назначения, а тем фактом, что в России могут воспользоваться историей для "срыва попыток Киева сделать венгерку лицом с плаката легиона".