Венгерская мошенница скрылась от Интерпола в "Интернациональном легионе" ВСУ

С момента старта военной спецоперации на Украине на ее территорию со всего мира стали массово стекаться преступники всех мастей. Кто-то из них прибегает к "Интернациональному легиону", пытаясь загладить собственную вину. Кто-то прибывает для получения украинского гражданства в надежде уйти от преследования у себя на родине при помощи "боевых заслуг", пишет Pravda.Ru.