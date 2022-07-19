В России разрешили использовать маткапитал для оплаты частных детсадов

В России планируют официально разрешить использовать материнский капитал для оплаты частного образования детей, пишет 360tv.ru со ссылкой на «Известия». Речь идет о коммерческих детских садах, в том числе, открытых индивидуальными предпринимателями. Соответствующий закон уже принят в Госдуме, далее он должен получить одобрение со стороны Совета Федерации.
Как отмечает председатель движения «Союз матерей России» Ольга Панина, до недавнего времени родителям приходилось оплачивать образование детей из своего кармана, даже несмотря на то, что по закону РФ ИП приравнены к другим организациям, которые осуществляют образовательную деятельность.
В Аналитическом центре при правительстве подсчитали, что доля частных детских садов на российском рынке дошкольного образования — порядка 20%, впрочем, специалисты указывают на 50%, ссылаясь на учреждения, открытые ИП. После того, как поправки к закону «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», будут приняты, российские родители смогут оплачивать средствами материнского капитала частные детские сады, кружки, услуги репетиторов.
Руководитель общественной организации «Многодетный Волгоград» Анна Апакова подчеркивает, что в России необходимо на законодательном уровне отрегулировать ценообразование в коммерческих детсадах для борьбы с обналичиванием средств материнского капитала. Апакова предлагает разработать механизм запроса детализированного расхода на услуги, оказываемые ИП, в тех случаях, когда организация фактически превышает более чем на 50% затраты, средние по региону.