В России разрешили использовать маткапитал для оплаты частных детсадов

Руководитель общественной организации «Многодетный Волгоград» Анна Апакова подчеркивает, что в России необходимо на законодательном уровне отрегулировать ценообразование в коммерческих детсадах для борьбы с обналичиванием средств материнского капитала. Апакова предлагает разработать механизм запроса детализированного расхода на услуги, оказываемые ИП, в тех случаях, когда организация фактически превышает более чем на 50% затраты, средние по региону.