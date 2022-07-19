В Омске остановили пьяного водителя, а он оказался еще и беглым рецидивистом

Инцидент произошел в городке Нефтяников. Патрулировавшие район силовики заметили автомобиль «Шевроле Нива», водитель которого очень странно вел себя на дороге и совершал опасные маневры. Когда его остановили, оказалось, что 29-летний мужчина пьян.
Дальше — интереснее. Во время проверки установили, что ранее неоднократно судимого задержанного уже давно и с нетерпением ждут в полиции. В Омск он приехал «на гастроли» из Черлакского района.
«Выяснилось, что он находится в региональном розыске за кражу ювелирных изделий и денежных средств, — рассказали в пресс-службе областного Управления Росгвардии. — Для дальнейшего разбирательства ранее неоднократно судимый житель Черлакского района был передан сотрудникам правоохранительных органов».