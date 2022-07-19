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В Омске остановили пьяного водителя, а он оказался еще и беглым рецидивистом

В Омске остановили пьяного водителя, а он оказался еще и беглым рецидивистом

Вчера, 17:16
Фото: 1MI
Мужчину искали по всему региону по подозрению в краже ювелирки и денег.

Инцидент произошел в городке Нефтяников. Патрулировавшие район силовики заметили автомобиль «Шевроле Нива», водитель которого очень странно вел себя на дороге и совершал опасные маневры. Когда его остановили, оказалось, что 29-летний мужчина пьян.

Дальше — интереснее. Во время проверки установили, что ранее неоднократно судимого задержанного уже давно и с нетерпением ждут в полиции. В Омск он приехал «на гастроли» из Черлакского района.

«Выяснилось, что он находится в региональном розыске за кражу ювелирных изделий и денежных средств, — рассказали в пресс-службе областного Управления Росгвардии. — Для дальнейшего разбирательства ранее неоднократно судимый житель Черлакского района был передан сотрудникам правоохранительных органов».
#Анна Микула#Происшествия#Омск#Омская область
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