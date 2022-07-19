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В Краснодарском крае планируют построить 5 заводов по переработке отходов

Вчера, 22:46
В Краснодарском крае намерены построить новые предприятия по обработке ТКО, в строительство инвестируют около 23 млрд рублей.

Для финансовой поддержки программы строительства РЭО готов предоставить облигационный заем на 16,5 млрд рублей. Чтобы эти планы могли осуществиться, регион обязан до 21 числа текущего месяца включительно внести в правительство обновленную концепцию развития инфраструктуры по обращению с ТКО. 

Денис Буцаев, руководитель ППК “РЭО”, в диалоге с краевой администрацией пояснил, что в РЭО ожидают доработки концепции. Буцаев рассказал о концептуальной поддержке планов постройки пяти комплексов по обращению с ТКО, пишет 360tv.ru.

Кроме того, глава РЭО озвучил основную проблему для осуществления концепции. По его словам, камнем преткновения стал земельный вопрос, ведь больше всего времени занимают поиск участков для реализации строительства и документация, необходимая на всех этапах запуска программы. Он сообщил, что рассчитывает на поддержку региональных администраций. Создание объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами на Кубани даст региону возможность сократить объем захоронения отходов и увеличить процент их переработки. Это позволит прийти к показателям, озвученным в нацпроекте „Экология“.

Планируется, что новые предприятия смогут обрабатывать ТКО общим годовым объемом 1,5 млн тонн. Заводы будут находиться в нескольких районах. На Туапсинском объекте рассчитывают обрабатывать 350 тысяч тонн ТКО в год, в городе Верхнее Буу – 300 тысяч тонн в год. Предприятия, которые построят в Анапе и станице Староминская, будут перерабатывать 200 тысяч тонн ТКО ежегодно, а самый мощный завод расположится в Армавире – он сможет обрабатывать 450 тысяч тонн ТКО каждый год.

Все комплексы будут производить обработку 100% поступающих ТКО

Кроме того, серьезной проблемой в Краснодарском крае был назван дефицит мощностей по захоронению ТКО, который будет устранен благодаря запуску проекта.

В ближайшее время власти должны решить вопрос о завершении оформления документов на землю в Белореченском районе – здесь хотят создать вторую очередь полигона для города Сочи. В ближайшее время полигон необходимо реконструировать - оформить земельный участок, внедрить требуемую проектную документацию и приступить к строительству.

#Ольга Земскова
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