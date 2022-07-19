В Краснодарском крае планируют построить 5 заводов по переработке отходов

Кроме того, глава РЭО озвучил основную проблему для осуществления концепции. По его словам, камнем преткновения стал земельный вопрос, ведь больше всего времени занимают поиск участков для реализации строительства и документация, необходимая на всех этапах запуска программы. Он сообщил, что рассчитывает на поддержку региональных администраций. Создание объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами на Кубани даст региону возможность сократить объем захоронения отходов и увеличить процент их переработки. Это позволит прийти к показателям, озвученным в нацпроекте „Экология“.