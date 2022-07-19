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В Ханты-Мансийске ребенок, выгуливавший щенка, подвергся нападению питбуля

Сегодня, 13:16
В Ханты-Мансийске рассказали о нападении питбуля на ребенка, выгуливавшего щенка.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на паблик «Типичный Ханты-Мансийск Вконтакте, отбиться от агрессивной собаки ребенку помог мужчину-водитель такси, проводивший ребенка до квартиры. При этом сам владелец собаки бойцовской породы находился неподалеку.

По словам еще одной женщины, ранее нападению этой же собаки подверглась молодая девушка.

Интересно, что одни подписчики паблика говорят о необходимости наказать безответственного владельца собаки, а другие считают, что намордник ей ни к чему. Третьи — что штрафовать надо не за отсутствие намордника, а за безответственное обращение с животными. 

 

#Светлана Павлова
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